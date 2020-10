I contagi sono quasi 6mila. Balzo delle terapie intensive (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Patricia Tagliaferri Ieri altri 5.901 positivi, 41 decessi e 62 pazienti in più in rianimazione. Lombardia: oltre mille casi Dopo il fine settimana ripartono i tamponi e la curva dei contagi comincia di nuovo a salire, avvicinandosi pericolosamente a quota 6mila. Numeri così alti non si registravano dal 28 marzo. I nuovi casi di coronavirus riportati nel bollettino quotidiano del ministero della Salute sono 5.901, un Balzo di 1.282 positivi rispetto a domenica, ma con 112.544 test, quasi 30mila più del giorno prima. In crescita purtroppo anche il trend dei decessi (41) e dei pazienti ricoverati in terapia intensiva. Quest'ultimo dato ha fatto registrare un preoccupante Balzo in avanti: in 24 ore sono 62 le persone che si ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Patricia Tagliaferri Ieri altri 5.901 positivi, 41 decessi e 62 pazienti in più in rianimazione. Lombardia: oltre mille casi Dopo il fine settimana ripartono i tamponi e la curva deicomincia di nuovo a salire, avvicinandosi pericolosamente a quota. Numeri così alti non si registravano dal 28 marzo. I nuovi casi di coronavirus riportati nel bollettino quotidiano del ministero della Salute5.901, undi 1.282 positivi rispetto a domenica, ma con 112.544 test,30mila più del giorno prima. In crescita purtroppo anche il trend dei decessi (41) e dei pazienti ricoverati in terapia intensiva. Quest'ultimo dato ha fatto registrare un preoccupantein avanti: in 24 ore62 le persone che si ...

