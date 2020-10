Fiano Romano, operaio muore dopo caduta dal tetto (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Roma – Incidente sul lavoro alle 15 circa, in via dell’artigianato a Fiano Romano, nell’area metropolitana di Roma. Un operaio addetto alla manutenzione del tetto, a causa del cedimento di una lastra di plexiglass, e’ caduto da un’altezza di circa 8 metri. Per l’uomo, italiano di 67 anni, inutili i soccorsi del 118. Sul posto oltre al personale della Asl anche i Carabinieri della stazione di Fiano Romano. La salma e’ stata affidata all’autorita’ giudiziaria di Rieti. Leggi su romadailynews (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Roma – Incidente sul lavoro alle 15 circa, in via dell’artigianato a, nell’area metropolitana di Roma. Unaddetto alla manutenzione del, a causa del cedimento di una lastra di plexiglass, e’ caduto da un’altezza di circa 8 metri. Per l’uomo, italiano di 67 anni, inutili i soccorsi del 118. Sul posto oltre al personale della Asl anche i Carabinieri della stazione di. La salma e’ stata affidata all’autorita’ giudiziaria di Rieti.

mehmet83583483 : RT @alexmagnicxc: Lezioni di 'squirtamento ' dallo zio.Alex. la signora in questione è Loretta di Fiano Romano RM . New entry centoxcento… - MystersamSex : RT @alexmagnicxc: Buon sabato da Loretta Lamignotta di Fiano Romano centoxcento . E piano con la fica che poi rimbambisci . https://t.c… - Zorbela14567481 : RT @alexmagnicxc: Lezioni di 'squirtamento ' dallo zio.Alex. la signora in questione è Loretta di Fiano Romano RM . New entry centoxcento… - manuelcremonese : RT @valy_s: #COVID19 #scuola FINALMENTE QUALCUNO SI RIBELLA. A Fiano Romano per UN CASO di positività, il DS chiude TUTTA la sede distacca… - TrafficoA : A1 - Fiano Romano-Roma - Pioggia A1 Diramazione Roma nord - GRA Pioggia tra Bivio Diramaz. Roma nord/A1 MI-NA e Bivio Diramazione ... -

Ultime Notizie dalla rete : Fiano Romano Coronavirus obbligo mascherine, controlli serrati nella zona industriale di Fiano Romano Corriere di Rieti Tragedia a Fiano: precipita dal capannone durante i lavori sul tetto, morto 67enne di Capena

Tragedia a Fiano Romano. Un uomo di 67 anni è morto mercoledì 14 ottobre mentre stava svolgendo dei lavori sul tetto di un capannone, in via dell’Artigiano. L’episodio è avvenuto alle 15. Secondo una ...

Fiano Romano – Sospeso il ricevimento dei genitori nell’IC

Con una delibera pubblicata oggi sul sito dell’IC Fiano, la dirigente scolastica ha decretato la chiusura del ricevimento dei genitori e del pubblico esterno presso gli uffici di dirigenza e segreteri ...

Tragedia a Fiano Romano. Un uomo di 67 anni è morto mercoledì 14 ottobre mentre stava svolgendo dei lavori sul tetto di un capannone, in via dell’Artigiano. L’episodio è avvenuto alle 15. Secondo una ...Con una delibera pubblicata oggi sul sito dell’IC Fiano, la dirigente scolastica ha decretato la chiusura del ricevimento dei genitori e del pubblico esterno presso gli uffici di dirigenza e segreteri ...