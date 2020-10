Covid, Conte: "Lockdown a Natale? Non faccio previsioni, dipenderà dagli italiani" (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Il presidente del Consiglio a Capri: "Non potete pensare che il governo risolva il problema da solo. Basta polemiche, rispettare le regole restrittive" Leggi su repubblica (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Il presidente del Consiglio a Capri: "Non potete pensare che il governo risolva il problema da solo. Basta polemiche, rispettare le regole restrittive"

matteosalvinimi : #Salvini: avete prorogato lo stato di emergenza sul Covid, ma per il Nord-Ovest che il 2 ottobre è stato colpito da… - Palazzo_Chigi : Il Presidente @GiuseppeConteIT ha firmato il Dpcm del 13 ottobre 2020 sulle misure di contrasto e contenimento dell… - fattoquotidiano : Covid, Conte: “Quella del trasporto pubblico è situazione critica, investiremo per risolverle e far viaggiare le pe… - CarloBianconi7 : @margotebasta quelli che adottato Conte + obbligherei scuole ed aziende ad avere orari differenziati, imporrei un c… - Noe_Urdangaray : RT @fanpage: L'allarme del premier -