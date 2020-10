Anticipazioni Daydreamer 18 ottobre: Fabbri ed Aylin giocano sporco con Sanem, Can, Leyla ed Emre (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Anticipazioni Daydreamer 18 ottobre: anche domenica vedremo numerosi fatti che coinvolgono i protagonisti. Li sveliamo in questo articolo! Anticipazioni Daydreamer 18 ottobre: Sanem firma il contratto per cedere il suo profumo a Fabbri, in modo che lui faccia scarcerare Can Sanem uscirà di nascosto dalla “Fikri Harika” per incontrare Fabbri, vedendosi costretta a vendergli il suo profumo perché lui faccia liberare Can e ceda le quote dell’agenzia pubblicitaria. Firmerà un contratto, ma prima di andarsene, dirà al manager di augurarsi di non rivederlo mai più. Ovviamente Fabbri si guarderà bene dal rivelarle che cederà le azioni ad ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 14 ottobre 2020)18: anche domenica vedremo numerosi fatti che coinvolgono i protagonisti. Li sveliamo in questo articolo!18firma il contratto per cedere il suo profumo a, in modo che lui faccia scarcerare Canuscirà di nascosto dalla “Fikri Harika” per incontrare, vedendosi costretta a vendergli il suo profumo perché lui faccia liberare Can e ceda le quote dell’agenzia pubblicitaria. Firmerà un contratto, ma prima di andarsene, dirà al manager di augurarsi di non rivederlo mai più. Ovviamentesi guarderà bene dal rivelarle che cederà le azioni ad ...

