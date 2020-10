Serena Autieri svela i retroscena della sua storia con Gabriel Garko

(Di martedì 13 ottobre 2020) Da quandoha fatto coming out , i giornali e le trasmissioni di gossip stanno passando in rassegna tutte quelle donne con cui in passato si è vociferato di una presunta love story. ...

Dopo che Gabriel Garko ha fatto il suo clamoroso coming out in diretta tv Serena Autieri ha smentito per la prima volta il suo legame con l’attore affermando di non aver mai avuto con lui alcuna liais ...Intervistata da Serena Bortone per il talk di Rai Uno 'Oggi è un altro giorno', Autieri fa finalmente chiarezza: "Io e Gabriel Garko non siamo mai stati insieme. Abbiamo fatto un ...