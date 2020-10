Ragusa, terribile incidente auto-moto: muore un 28enne (Di martedì 13 ottobre 2020) Un ragazzo di 28 anni che viaggiava in sella a una moto è rimasto vittima di un incidente con una Jeep Renegade: l’impatto violentissimo gli è stato fatale. Un altro terribile incidente mortale nel Ragusano: lo scontro tra una moto e un’auto è costato la vita a un centauro di appena 28 anni. Il grave … Leggi su viagginews (Di martedì 13 ottobre 2020) Un ragazzo di 28 anni che viaggiava in sella a unaè rimasto vittima di uncon una Jeep Renegade: l’impatto violentissimo gli è stato fatale. Un altromortale nelno: lo scontro tra unae un’è costato la vita a un centauro di appena 28 anni. Il grave …

Un altro terribile incidente mortale nel Ragusano ... Dopo l’allarme sul posto sono subito giunti gli agenti della Polizia stradale di Ragusa per tutti i rilievi e gli accertamenti di rito. Entrambi i ...

