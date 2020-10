Polizia dentro le case? La gaffe di Speranza irrita Conte. Il Quirinale è costretto a intervenire (Di martedì 13 ottobre 2020) Il testo del nuovo Dpcm è stato sofferto. Soprattutto sul punto delle feste vietate e dei controlli da Stato di Polizia estesi fin negli appartamenti privati. Il Corriere scrive che c’è voluto l’alert del Quirinale per far saltare una norma che avrebbe messo a rischio di incostituzionalità l’intero decreto. Da Speranza invito alla delazione Così è rimasta solo la “forte raccomandazione” a non invitare più di sei persone a casa propria, sempre indossando l’immancabile mascherina. La minaccia del ministro Speranza, con relativo invito alla delazione, è al momento scongiurata. Polizia dentro le case dopo la segnalazione del vicino Ma non aveva mancare di lasciare l’opinione pubblica ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 13 ottobre 2020) Il testo del nuovo Dpcm è stato sofferto. Soprattutto sul punto delle feste vietate e dei controlli da Stato diestesi fin negli appartamenti privati. Il Corriere scrive che c’è voluto l’alert delper far saltare una norma che avrebbe messo a rischio di incostituzionalità l’intero decreto. Dainvito alla delazione Così è rimasta solo la “forte raccomandazione” a non invitare più di sei persone a casa propria, sempre indossando l’immancabile mascherina. La minaccia del ministro, con relativo invito alla delazione, è al momento scongiurata.ledopo la segnalazione del vicino Ma non aveva mancare di lasciare l’opinione pubblica ...

