Genoa, caos positivi e cessione del club. Le ultime (Di martedì 13 ottobre 2020) Genoa, scendono a 15 i positivi al Coronavirus: recuperati i due portieri e Radovanovic. Gestio Capital ritira l'offerta. Le ultime La situazione in casa Genoa, dopo i tanti casi di Coronavirus accertati, è in via di normalizzazione. Le notizie più confortanti arrivano dai portieri rossoblù: Mattia Perin e Federico Marchetti hanno ricevuto il via libera per tornare ad allenarsi. Anche il tampone di Radovanovic è risultato negativo. Per oggi è prevista la ripresa degli allenamenti, dopo i due giorni di riposo. Frena gli entusiasmi il presidente Enrico Preziosi: «La situazione del Genoa è leggermente migliorata, ma restano ancora quindici positivi. Poi c'è il problema che non si allenano da due settimane e chissà ...

