De Vito: scuse M5S per non sospendere Ztl Centro sono imbarazzanti (Di martedì 13 ottobre 2020) Roma – “Trovo a dir poco imbarazzante, per non dire sconcertante, la motivazione con cui e’ stato richiesto il rinvio della trattazione di questa mozione urgente perche’ non si conoscevano i contenuti del Dpcm del Governo, che sono noti da giorni.” “In questa maniera, direi con una scusa, si e’ evitato di votare un provvedimento assolutamente necessario e fondamentale per le imprese, le aziende e il commercio del Centro storico che ne hanno bisogno e che era assolutamente diverso per presupposti da quello di agosto, quando c’erano 200 contagi e una prospettiva di conclusione dell’emergenza al 15 ottobre”. Lo ha detto all’agenzia Dire il presidente dell’Assemblea capitolina, Marcello De Vito (M5S), dopo l’astensione di massa del Movimento Cinque Stelle in Aula ... Leggi su romadailynews (Di martedì 13 ottobre 2020) Roma – “Trovo a dir poco imbarazzante, per non dire sconcertante, la motivazione con cui e’ stato richiesto il rinvio della trattazione di questa mozione urgente perche’ non si conoscevano i contenuti del Dpcm del Governo, chenoti da giorni.” “In questa maniera, direi con una scusa, si e’ evitato di votare un provvedimento assolutamente necessario e fondamentale per le imprese, le aziende e il commercio delstorico che ne hanno bisogno e che era assolutamente diverso per presupposti da quello di agosto, quando c’erano 200 contagi e una prospettiva di conclusione dell’emergenza al 15 ottobre”. Lo ha detto all’agenzia Dire il presidente dell’Assemblea capitolina, Marcello De(M5S), dopo l’astensione di massa del Movimento Cinque Stelle in Aula ...

Isabella Rossellini ha parlato a cuore aperto dell'anzianità e dei lati positivi che la caratterizzano, tra felicità e libertà.

Sciopero e squalifica di un anno Si cerca un modo per ricucire

Pasticcio da risolvere. In mano alla nuova giunta. Quattordici regatanti squalificati per un anno dalla Commissione tecnica disciplinare, per essersi rifiutati di vogare il giorno della regata di Bura ...

