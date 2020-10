Buon compleanno Gallo! (Di martedì 13 ottobre 2020) Ieri il Gallo ha compiuto 70 anni e gli ho telefonato in diretta all’inizio del Premiato Circo Volante del Barone Rosso per fargli gli auguri e sapere come stava. Sì, perché durante i miei programmi sono sommerso da post con la domanda: “Come sta il Gallo?” Claudio Golinelli, questo il suo vero nome, ha appena subito un trapianto del fegato e, ancora una volta, è uscito indenne. Oggi è il primo giorno di un nuovo cerchio di vita, che non apre solo i suoi 70 anni, ma una nuova vita con un organo importante (che lui aveva un po’ massacrato con uno stile di vita al limite) giovane e pulito. Ma perché il Gallo è così amato?!? Lui è sincero, spontaneo, ama la musica, è disponibile ma, soprattutto, è un bassista della madonna. Ieri Vasco, con cui suona da 40 anni, gli ha fatto gli ... Leggi su optimagazine (Di martedì 13 ottobre 2020) Ieri il Gallo ha compiuto 70 anni e gli ho telefonato in diretta all’inizio del Premiato Circo Volante del Barone Rosso per fargli gli auguri e sapere come stava. Sì, perché durante i miei programmi sono sommerso da post con la domanda: “Come sta il Gallo?” Claudio Golinelli, questo il suo vero nome, ha appena subito un trapianto del fegato e, ancora una volta, è uscito indenne. Oggi è il primo giorno di un nuovo cerchio di vita, che non apre solo i suoi 70 anni, ma una nuova vita con un organo importante (che lui aveva un po’ massacrato con uno stile di vita al limite) giovane e pulito. Ma perché il Gallo è così amato?!? Lui è sincero, spontaneo, ama la musica, è disponibile ma, soprattutto, è un bassista della madonna. Ieri Vasco, con cui suona da 40 anni, gli ha fatto gli ...

acmilan : It’s already time to celebrate! Happy birthday, @jenspetter99 ?????? È subito tempo di festeggiare: buon compleanno,… - UEFAcom_it : ?? Buon compleanno a Wim Jonk, due volte vincitore della Coppa UEFA con le maglie di @AFCAjax e @Inter ???? - matteorenzi : Oggi ho telefonato a un gigante italiano, Marino Golinelli. Questo “ragazzo” compie 100 anni, eppure pochi come lui… - zeroyungi : @goodlilboihwa buon compleanno allora - gianlucabonfa : @juventusfc Grande Massimo! Buon compleanno -