WhatsApp, nuovo lockdown e buono Esselunga da 500 euro: è una bufala (Di lunedì 12 ottobre 2020) WhatsApp, in questi giorni sta girando un messaggio che parla di nuovo lockdown e di un buono dell'Esselunga da 500 euro. Ecco la verità WhatsApp è senza dubbio l'app di messaggistica più utilizzata. Nonostante l'agguerrita concorrenza delle rivali, il colosso di Zuckerberg è entrato a far parte della vita di praticamente chiunque e, soprattutto in … L'articolo WhatsApp, nuovo lockdown e buono Esselunga da 500 euro: è una bufala proviene da .

Arezzo, 12 ottobre 2020 - Cup 2.0: dal 19 ottobre un nuovo strumento per prenotare visite, diagnostica per immagini, esami strumentali e riabilitazioni in caso di traumi (il cosiddetto “percorso 2”).

Coronavirus Veneto oggi, bollettino covid 12 ottobre. Altri 328 contagi e un morto

Venezia, 12 Ottobre 2020 - La Regione Veneto registra 328 nuovi casi di contagio da Coronavirus nelle ultime 24 ore, e una vittima in più. Prosegue quindi il trend di significativa ripresa dei contagi ...

