Mascherina e attività motoria, cosa s'intende? Le risposte ai dubbi (Di lunedì 12 ottobre 2020) cosa si intende esattamente per attività motoria ? La circolare con cui il Viminale ha disposto che scatta l'obbligo di indossare la Mascherina anche per chi fa ' attività motoria' all'aperto, ha ...

Tra i rifiuti raccolti tanti oggetti di plastica, ma anche cartacce, bottiglie, rottami di ogni tipo, accanto a una nuova mascherine abbandonate. “In sede di preparazione della campagna, avevamo ...

Verso il nuovo Dpcm, stretta su sport di contatto e feste in casa

ROMA (ITALPRESS) – Confermato l’obbligo di tenere la mascherina in tutti i luoghi pubblici o aperti al pubblico “salvo i casi di comprovata impossibilità per particolari soggetti”. E’ quanto si legge ...

