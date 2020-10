L’Italia invia a Beirut i “Caschi blu della Cultura”. Esperti in missione per aiutare le autorità libanesi a mettere in sicurezza i beni danneggiati dall’esplosione del 4 agosto (Di lunedì 12 ottobre 2020) Sono partiti questa mattina da Roma per il Libano i cinque Esperti civili e militari della componente dei “Caschi blu della Cultura” che il governo italiano, su impulso del ministro per i beni e le attività culturali, Dario Franceschini, ha messo a disposizione del governo libanese dopo la grave esplosione che il 4 agosto scorso ha distrutto il porto di Beirut. “Questa missione – ha dichiarato lo stesso ministro – fa seguito a quella effettuata di recente in Albania per il terremoto del 26 novembre 2019, e conferma la capacità della Task Force italiana Unite4heritage di rispondere, in modo tempestivo, alle sfide poste dalle sempre più numerose emergenze per la salvaguardia dei beni ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 12 ottobre 2020) Sono partiti questa mattina da Roma per il Libano i cinquecivili e militaricomponente dei “Caschi bluCultura” che il governo italiano, su impulso del ministro per ie le attività culturali, Dario Franceschini, ha messo a disposizione del governo libanese dopo la grave esplosione che il 4scorso ha distrutto il porto di. “Questa– ha dichiarato lo stesso ministro – fa seguito a quella effettuata di recente in Albania per il terremoto del 26 novembre 2019, e conferma la capacitàTask Force italiana Unite4heritage di rispondere, in modo tempestivo, alle sfide poste dalle sempre più numerose emergenze per la salvaguardia dei...

