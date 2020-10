Giroud ‘fa pace’ con Benzema: “Mia carriera in Nazionale sarebbe stata migliore con lui” (Di lunedì 12 ottobre 2020) Olivier Giroud torna a parlare di Karim Benzema. Tra i due non è mai corso buon sangue dopo che l'attuale attaccante del Chelsea ha preso, di fatto, il posto del centravanti del Real Madrid, con la Francia. I due bomber si erano punzecchiati in passato ma questa volta sembra che l'ascia di guerra sia stata messa da parte. L'attaccante blues ha parlato a Telefoot rilasciando dichiarazioni davvero sorprendendi.Giroud: "Mia carriera in Nazionale sarebbe stata migliore con lui"caption id="attachment 965637" align="alignnone" width="549" Giroud Francia (getty images)/caption"Sognavo di giocare per la Francia da quando mio fratello mi ha dato la sua attrezzatura quando era nella squadra giovanile", ha dichiarato ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 12 ottobre 2020) Oliviertorna a parlare di Karim. Tra i due non è mai corso buon sangue dopo che l'attuale attaccante del Chelsea ha preso, di fatto, il posto del centravanti del Real Madrid, con la Francia. I due bomber si erano punzecchiati in passato ma questa volta sembra che l'ascia di guerra siamessa da parte. L'attaccante blues ha parlato a Telefoot rilasciando dichiarazioni davvero sorprendendi.: "Miaincon lui"caption id="attachment 965637" align="alignnone" width="549"Francia (getty images)/caption"Sognavo di giocare per la Francia da quando mio fratello mi ha dato la sua attrezzatura quando era nella squadra giovanile", ha dichiarato ...

