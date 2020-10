Galabinov, una sorpresa da “Serie A” per lo Spezia (Di lunedì 12 ottobre 2020) Il tabellino dei marcatori di questo inizio campionato ci da la possibilità di osservare una di quelle immagini che mai avremmo pensato di vedere: Andrey Galabinov vicino a Cristiano Ronaldo. Certo, le partite disputate sono tre e nessuno si aspetta un testa a testa tra i due attaccanti fino a fine stagione. Intanto, l’attaccante venuto dall’Est è entrato nella storia del club segnando i primi goal dei bianconeri in massima serie. È anche colui che ha firmato la prima doppietta in A dei liguri e colui che ha ispirato la prima vittoria della compagine spezzina. Non male come biglietto da visita. Ma la domanda risulta spontanea: può il bulgaro fare il salto di qualità a livello realizzativo? Ma soprattutto: può diventare l’autentico trascinatore di uno Spezia, alla prima esperienza in Serie A, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 12 ottobre 2020) Il tabellino dei marcatori di questo inizio campionato ci da la possibilità di osservare una di quelle immagini che mai avremmo pensato di vedere: Andreyvicino a Cristiano Ronaldo. Certo, le partite disputate sono tre e nessuno si aspetta un testa a testa tra i due attaccanti fino a fine stagione. Intanto, l’attaccante venuto dall’Est è entrato nella storia del club segnando i primi goal dei bianconeri in massima serie. È anche colui che ha firmato la prima doppietta in A dei liguri e colui che ha ispirato la prima vittoria della compagine spezzina. Non male come biglietto da visita. Ma la domanda risulta spontanea: può il bulgaro fare il salto di qualità a livello realizzativo? Ma soprattutto: può diventare l’autentico trascinatore di uno, alla prima esperienza in Serie A, ...

