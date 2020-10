Covid-19, la circolare del Ministero. La quarantena scende a 10 giorni (Di lunedì 12 ottobre 2020) Covid-19, ufficiale la decisione Da pochi minuti, il Ministero della Salute, ha ufficializzato una nuova circolare in merito alla quarantena per gli asintomatici. Ecco cosa … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 12 ottobre 2020)-19, ufficiale la decisione Da pochi minuti, ildella Salute, ha ufficializzato una nuovain merito allaper gli asintomatici. Ecco cosa … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

