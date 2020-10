Bobby Sands | la lotta è anche poesia estrema

Leggi su ilmanifesto

(Di martedì 13 ottobre 2020) Tre libri pubblicati negli anni con le traduzioni italiane dei testi scritti dapresentano tre diversi approcci non solo all’opera dell’attivista dell’Ira morto in carcere a Belfast il 5 maggio 1981 dopo uno sciopero della fame di sessantasei giorni, matre diversi reazioni alla complessa e tragica situazione del Nord Irlanda. Il primo, Fino alla vittoria. Scritti e poesie dell’Irlanda in, è un volumetto pubblicato da Savelli lo stesso anno della morte di( a … Continua L'articolo, laproviene da il manifesto.