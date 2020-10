La frontiera è uno stato d’animo (Di domenica 11 ottobre 2020) Questo articolo è stato pubblicato sul numero 41 di Vanity Fair, in edicola fino al 13 ottobre. Leggi su vanityfair (Di domenica 11 ottobre 2020) Questo articolo è stato pubblicato sul numero 41 di Vanity Fair, in edicola fino al 13 ottobre.

Le estati trascorse a Ventimiglia da bambini, gli anni americani, ?il ritorno in Italia: nel nuovo film, i fratelli orso e peter miyakawa parlano dei confini come luoghi di speranza e sofferenza ...

Webinar"Economia circolare: la nuova frontiera per uno sviluppo sostenibile"

