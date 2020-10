Quegli strani calendiani che proprio non capisco (di Chiara Geloni) (Di sabato 10 ottobre 2020) Non è tanto Calenda. Non è un pezzo su Calenda questo (il pezzo su Calenda oggi l’ha già scritto Marco Travaglio, leggetelo), è un pezzo su una domanda. Perché due politici di lungo corso e provata serietà, i miei amici Pierluigi Castagnetti e Mario Cavallaro, concordano che la candidatura di Carlo Calenda a sindaco di Roma sarebbe “una benedizione” per la città, tanto che il Pd dovrebbe nel caso “promuovere un triduo di ringraziamento”? Ho provato a seguire il loro ragionamento e ne ho ricavato due risposte: la prima è che Calenda “sarebbe un grande sindaco”. La seconda è che “altrimenti rivince la Raggi”. Ora siccome io sono appassionata di politica, vorrei ragionare su questa cosa del perché dovremmo essere contenti di una candidatura di Calenda. ... Leggi su tpi (Di sabato 10 ottobre 2020) Non è tanto Calenda. Non è un pezzo su Calenda questo (il pezzo su Calenda oggi l’ha già scritto Marco Travaglio, leggetelo), è un pezzo su una domanda. Perché due politici di lungo corso e provata serietà, i miei amici Pierluigi Castagnetti e Mario Cavallaro, concordano che la candidatura di Carlo Calenda a sindaco di Roma sarebbe “una benedizione” per la città, tanto che il Pd dovrebbe nel caso “promuovere un triduo di ringraziamento”? Ho provato a seguire il loro ragionamento e ne ho ricavato due risposte: la prima è che Calenda “sarebbe un grande sindaco”. La seconda è che “altrimenti rivince la Raggi”. Ora siccome io sono appassionata di politica, vorrei ragionare su questa cosa del perché dovremmo essere contenti di una candidatura di Calenda. ...

FearofHell1 : @exmpatia Passerò la notte a fissare quella foto per convincermi che quegli occhi non mi sembrino strani in modo da… - nakaharahabaki : non ho ancora visto l'episodio ma ho visto QUESTO in tl e mi sto spaccando raga sembra tipo quegli animali strani c… - pullagds : @sottonegds @panzerottogds @fattonagds raffiguranti cavalli, arme primordiali e strani simboli indecifrabili. non e… - hanakokygdr : @killuakygdr - poi granché, in quanto era come se nel suo caso fosse innata; un'abilità che veniva automaticamente… - franzmakk : #BobDylan #LayLadyLay Qualche passo indietro...in quegli anni così strani, così complicati, così veloci.... -

Ultime Notizie dalla rete : Quegli strani Quegli strani calendiani che proprio non capisco TPI Del Ghingaro: “Che strano autunno… c’è perfino chi fonda quello che già è stato fondato”

“C’è chi scopre l’acqua calda, c’è chi è alla ricerca delle mezze stagioni, c’è chi stava meglio quando stava peggio, c’è chi prima distrugge e poi pretende di insegnare a costruire, c’è chi perde e d ...

Tentano furto cassaforte, sette arrestati nel Catanese

Una banda di scassinatori, in tutto sette persone, è stata arrestata dai carabinieri in flagranza di reato a Gravina di Catania (Catania) mentre tentava di rubare la cassaforte di un orafo custodita i ...

“C’è chi scopre l’acqua calda, c’è chi è alla ricerca delle mezze stagioni, c’è chi stava meglio quando stava peggio, c’è chi prima distrugge e poi pretende di insegnare a costruire, c’è chi perde e d ...Una banda di scassinatori, in tutto sette persone, è stata arrestata dai carabinieri in flagranza di reato a Gravina di Catania (Catania) mentre tentava di rubare la cassaforte di un orafo custodita i ...