Mascherine, le cordicelle vanno sempre tagliate prima di buttarle: ecco perché (Di sabato 10 ottobre 2020) Da quando è arrivata la pandemia di coronavirus, le Mascherine sono diventate un oggetto di uso quotidiano. A molti non piacciono o danno fastidio, ma sono necessarie per limitare il contagio, vista anche l'elevata percentuale di asintomatici. C'è però un problema secondario derivante dall'uso delle Mascherine, quello del loro corretto smaltimento. In città, ma non solo, può capitare, ad esempio, di vedere Mascherine gettate a terra: (Continua...) un problema di inciviltà che danneggia l'ambiente, dal momento che si tratta di materiali decisamente poco biodegradabili oltre che pericolosi per ciò che viene trattenuto dai tessuti e resta imprigionato. C'è però anche un altro problema relativo allo smaltimento: quello ... Leggi su howtodofor (Di sabato 10 ottobre 2020) Da quando è arrivata la pandemia di coronavirus, lesono diventate un oggetto di uso quotidiano. A molti non piacciono o danno fastidio, ma sono necessarie per limitare il contagio, vista anche l'elevata percentuale di asintomatici. C'è però un problema secondario derivante dall'uso delle, quello del loro corretto smaltimento. In città, ma non solo, può capitare, ad esempio, di vederegettate a terra: (Continua...) un problema di inciviltà che danneggia l'ambiente, dal momento che si tratta di materiali decisamente poco biodegradabili oltre che pericolosi per ciò che viene trattenuto dai tessuti e resta imprigionato. C'è però anche un altro problema relativo allo smaltimento: quello ...

Ninfearosa : RT @rinaldosidoli: Guanti e mascherine gettati a terra o in mare, inquinano e uccidono gli animali. Nella fase di smaltimento della #masche… - Federic27139065 : RT @rinaldosidoli: Guanti e mascherine gettati a terra o in mare, inquinano e uccidono gli animali. Nella fase di smaltimento della #masche… - StaserasolounTG : RT @rinaldosidoli: Guanti e mascherine gettati a terra o in mare, inquinano e uccidono gli animali. Nella fase di smaltimento della #masche… - sulsitodisimone : RT @rinaldosidoli: Guanti e mascherine gettati a terra o in mare, inquinano e uccidono gli animali. Nella fase di smaltimento della #masche… - ciaopigi : RT @rinaldosidoli: Guanti e mascherine gettati a terra o in mare, inquinano e uccidono gli animali. Nella fase di smaltimento della #masche… -