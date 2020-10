Caressa | “Bergomi ha ragione Eriksen non è quello visto fin qui all’Inter”

Leggi su intermagazine

(Di sabato 10 ottobre 2020) Fabiosul periodo nerazzurro diGiocatore molto apprezzato a livello internazionale, che però fin qui non ha espresso il meglio del suo repertorio. Stiamo parlando di Christianarrivato all’Inter nel mercato di gennaio. Dei suoi mesi in nerazzurro ne ha parlato Fabio, intervenuto sulle frequenze di Radio Deejay. Queste le sue parole. “I tifosi dell’Inter si aspettavano un altro giocatore. Quando Bergomi tentò di spiegarlo tutti a dirgli “sei critico”: ma è un altro giocatore. La palla deve passare da lui, ma con Antonio Conte lì non ci passa. E poi se hai sempre la stessa faccia quando vinci o perdi, ad Antonio non va bene: lui vuole facce diverse ed emotive”. L'articolo: “Bergomi ha ...