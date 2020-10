Ricciardi | Consigliamo riduzione quarantena a 10 giorni

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 9 ottobre 2020) “Lasecondo noi può essere ridotta a 10come si fa in Germania, con un tampone invece di due tamponi. È qualcosa che stiamo dicendo come consiglieri scientifici del ministro Speranza e spero che il Governo lo prenda in considerazione”. Lo ha detto a Buongiorno, su Sky Tg24, Walter, membro del comitato esecutivo dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) e consulente del ministro della Salute.“Stiamo analizzando - ha spiegato - quello che ha fatto la Germania, che ha ridotto laper i soggetti sospetti da 14 a 10con un solo tampone negativo per autorizzare la fine della. È un’ipotesi che può essere presa in considerazione, deve essere valutata dal Cts e poi ...