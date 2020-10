Coronavirus, 130 casi in un giorno e due decessi nel Casertano (Di venerdì 9 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Ha raggiunto e superato ampiamente quota mille il numero delle persone attualmente positive al Coronavirus nel Casertano; 131 i nuovi positivi rispetto a ieri, pari ad oltre il dieci per cento dei tamponi processati (1245). In 48 ore si sono registrati quasi 250 nuovi contagi. Il report giornaliero dell’Asl di Caserta riporta inoltre due decessi: si tratta di un 85enne residente nel comune di Castel Volturno e di un 59enne di Mondragone, per un totale di 54 decessi da marzo. Da inizio pandemia, sono 2500 i residenti nel Casertano ad aver contratto la malattia. La situazione più preoccupante riguarda i comuni dei territori contigui dell’agroaversano e della fascia costiera; ad Aversa si registrano 69 casi, 73 a Casal di Principe, 83 a ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 9 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Ha raggiunto e superato ampiamente quota mille il numero delle persone attualmente positive alnel; 131 i nuovi positivi rispetto a ieri, pari ad oltre il dieci per cento dei tamponi processati (1245). In 48 ore si sono registrati quasi 250 nuovi contagi. Il report giornaliero dell’Asl di Caserta riporta inoltre due: si tratta di un 85enne residente nel comune di Castel Volturno e di un 59enne di Mondragone, per un totale di 54da marzo. Da inizio pandemia, sono 2500 i residenti nelad aver contratto la malattia. La situazione più preoccupante riguarda i comuni dei territori contigui dell’agroaversano e della fascia costiera; ad Aversa si registrano 69, 73 a Casal di Principe, 83 a ...

Covid Italia, bollettino di oggi 9 ottobre: 5.372 nuovi casi e 28 morti, quasi 130 mila i tamponi

Continuano a crescere i contagi da coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore i positivi sono aumentati di 5.372 (ieri erano stati 4.458), con 28 morti. I tamponi sono stati 129.471.

Continuano a crescere i contagi da coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore i positivi sono aumentati di 5.372 (ieri erano stati 4.458), con 28 morti. I tamponi sono stati 129.471. I pazienti in ...

