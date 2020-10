“Ce n’è coviddi, mettete la mascherina”: Angela Chianello fa dietrofront (Di venerdì 9 ottobre 2020) Roma, 9 ott – La signora “non ce n’è coviddi” Angela Chianello fa una clamorosa marcia indietro e ci responsabilizza tutti: “Il Covid c’è, indossate la mascherina…”. E ora chi lo dice ai suoi follower su Instagram? Angela e il “coviddi” sulla spiaggia di Mondello La siciliana è diventata un fenomeno del web dopo essere stata intervistata sulla spiaggia di Mondello da un’inviata di Barbara D’Urso, occasione in cui ha detto al mondo che il “coviddi” non ce n’era – non lì, almeno. In un messaggio su Instagram la Chianello mette in chiaro le cose, a partire dal contesto in cui fu pronunciata la frase – tormentone: “Il Covid ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 9 ottobre 2020) Roma, 9 ott – La signora “non ce n’èfa una clamorosa marcia indietro e ci responsabilizza tutti: “Il Covid c’è, indossate la mascherina…”. E ora chi lo dice ai suoi follower su Instagram?e il “” sulla spiaggia di Mondello La siciliana è diventata un fenomeno del web dopo essere stata intervistata sulla spiaggia di Mondello da un’inviata di Barbara D’Urso, occasione in cui ha detto al mondo che il “” non ce n’era – non lì, almeno. In un messaggio su Instagram lamette in chiaro le cose, a partire dal contesto in cui fu pronunciata la frase – tormentone: “Il Covid ...

