Brunello Cucinelli | Equita conferma valutazione dopo dati bilancio

(Teleborsa) – Ribasso per Brunello Cucinelli, che presenta una flessione dell'1,56%. Gli analisti di Equita confermano la valutazione a Brunello Cucinelli. Il giudizio viene reiterato a "hold" ed il target price a 35,20 euro. Il gruppo ha annunciato un terzo trimestre in ripresa: crescita dei ricavi del 3,6% a cambi correnti, rispetto al medesimo periodo dello scorso anno, in linea con le attese. Buone le prospettive per fine anno. "Nel terzo trimestre abbiamo avuto dei risultati molto, molto positivi e immaginiamo che questo favorevole andamento possa continuare nel quarto ed ultimo trimestre del 2020", ha affermato il Presidente Brunello Cucinelli.

