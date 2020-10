Uomini e Donne spoiler oggi: Lucrezia fa la sua scelta, Sara s’innamora di Armando (Di giovedì 8 ottobre 2020) La puntata di oggi di Uomini e Donne ha degli spoiler davvero esilaranti. Tra gli argomenti che desteranno maggiore sgomento ci sarà, ancora una volta, il triangolo amoroso tra Armando, Gianluca e Lucrezia. Stavolta, però, quest’ultima farà la sua scelta. Il pubblico non apprezzerà affatto il suo comportamento e in molti cominceranno ad attaccarla. La ragazza, allora, presa dal panico uscirà dallo studio. Armando, poi, riceverà una sorpresa da parte di Sara. La donna si è innamorata di lui, ma a quanto pare il sentimento non è ricambiato. La scelta di Lucrezia a Uomini e Donne Gli spoiler ... Leggi su kontrokultura (Di giovedì 8 ottobre 2020) La puntata didiha deglidavvero esilaranti. Tra gli argomenti che desteranno maggiore sgomento ci sarà, ancora una volta, il triangolo amoroso tra, Gianluca e. Stavolta, però, quest’ultima farà la sua. Il pubblico non apprezzerà affatto il suo comportamento e in molti cominceranno ad attaccarla. La ragazza, allora, presa dal panico uscirà dallo studio., poi, riceverà una sorpresa da parte di. La donna si è innamorata di lui, ma a quanto pare il sentimento non è ricambiato. LadiGli...

matteosalvinimi : Sempre dalla parte delle nostre donne e uomini in divisa, dalla parte dell'ordine e della legalità. - giomalago : Una storia lunga 100 anni fatta di donne e di uomini che hanno reso grande una Federazione, campionesse e campioni… - carlosibilia : Ho scelto di stare al fianco dei candidati alla carica di sindaco perché sono convinto che, in politica, la sintesi… - grancetto : RT @grancetto: Donne è Uomini della Nazione. Abbiamo il dovere di prestare attenzione ai bambini a cui vengono negati i loro diritti e le l… - edigram : RT @DebAttanasio: Le culle sono piene nei paesi in cui le donne hanno le stesse opportunità di lavoro degli uomini senza pregiudizi sociali… -