Sassuolo, Carnevali: “La nostra forza è la programmazione. Difficile arrivare tra le prime, però…” (Di giovedì 8 ottobre 2020) Il Sassuolo di mister Roberto De Zerbi ha ricominciato il campionato come aveva chiuso quello precedente, stupendo con un'idea di calcio estremamente propositivo. La novità di quest'anno è anche l'attitudine del club neroverde a vincere partite più sporche e giocate peggio, come ad esempio quella contro il Crotone. Il dirigente del Sassuolo Carnevali ha parlato di quelli che possono essere gli obiettivi del Sassuolo per questa stagione."programmazione"caption id="attachment 1028075" align="alignnone" width="1024" Sassuolo Spezia (Getty Images)/caption"La nostra forza è racchiusa nella programmazione - ha spiegato Carnevali a Sky Sport - abbiamo voluto consegnare al mister una squadra che ha ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 8 ottobre 2020) Ildi mister Roberto De Zerbi ha ricominciato il campionato come aveva chiuso quello precedente, stupendo con un'idea di calcio estremamente propositivo. La novità di quest'anno è anche l'attitudine del club neroverde a vincere partite più sporche e giocate peggio, come ad esempio quella contro il Crotone. Il dirigente delha parlato di quelli che possono essere gli obiettivi delper questa stagione.""caption id="attachment 1028075" align="alignnone" width="1024"Spezia (Getty Images)/caption"Laè racchiusa nella- ha spiegatoa Sky Sport - abbiamo voluto consegnare al mister una squadra che ha ...

ItaSportPress : Sassuolo, Carnevali: 'La nostra forza è la programmazione. Difficile arrivare tra le prime, però...' -… - StevePugMag : Carnevali: 'Sassuolo aim for Europe' - sportli26181512 : Carnevali: 'Il #Sassuolo vuole tornare in Europa League': L'Ad neroverde: 'L'anno scorso siamo arrivati ottavi, non… - sportface2016 : #Sassuolo | L'ad #Carnevali: 'Dobbiamo avere l'ambizione di tornare in #EuropaLeague' - TuttoMercatoWeb : Carnevali fissa l'obiettivo del Sassuolo: 'Dobbiamo provare ad arrivare tra le prime sette' -