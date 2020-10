Inter | anche Nainggolan e Gagliardini positivi al Coronavirus

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Oltre a Bastoni e SkriniarRadjae Robertosono risultatialOltre ad Alessandro Bastoni e Milan SkriniarRadjae Robertosono risultati positvi al. Si allargano i contagi in casa nerazzurra che preoccupano in vista del derby di sabato prossimo. I due centrocampisti sono stati sottoposti a secondo tampone, domani l'esito. Nessuna novità per Ibrahimovic e Duarte. I due calciatori del Milan,al tampone dello scorso 25 settembre, non hanno ancora dato risultato negativo.