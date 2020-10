Il Segreto, perché Don Ignacio e Isabel si odiano: c’entra un omicidio (Di giovedì 8 ottobre 2020) Perché Don Ignacio e la Marchesa Isabel si odiano? Le anticipazioni de Il Segreto svelano il motivo per cui è nato questo profondo astio tra loro. I due sono sempre in lotta tra loro, tra trabocchetti e strategie. Ma nessuno sa che dietro questo odio c’è un omicidio, avvenuto anni prima a Puente Viejo. Nel … L'articolo Il Segreto, perché Don Ignacio e Isabel si odiano: c’entra un omicidio proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di giovedì 8 ottobre 2020) Perché Done la Marchesasi? Le anticipazioni de Ilsvelano il motivo per cui è nato questo profondo astio tra loro. I due sono sempre in lotta tra loro, tra trabocchetti e strategie. Ma nessuno sa che dietro questo odio c’è un, avvenuto anni prima a Puente Viejo. Nel … L'articolo Il, perché Donsi: c’entra unproviene da Gossip e Tv.

