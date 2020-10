Emissioni - Il Parlamento Europeo approva il taglio del 60% entro il 2030

beghin_t : Ancora una volta il M5S è stato l'ago della bilancia al Parlamento europeo! Grazie ai nostri, DETERMINANTI, voti è… - M5S_Europa : Il Parlamento europeo ha approvato la prima legge sul clima, la pietra miliare di tutto il #GreenNewDeal. Gli Stati… - mariamasi14 : RT @ISentinellidi: Il #ParlamentoEuropeo approva la riduzione del 60% delle emissioni di #gasserra entro il 2030. Un obiettivo ambizioso e… - ISentinellidi : Il #ParlamentoEuropeo approva la riduzione del 60% delle emissioni di #gasserra entro il 2030. Un obiettivo ambizio… - VerdiVeneto : RT @europaverde_it: ???? IL NEGAZIONISMO UCCIDE Il Parlamento Europeo si è impegnato per ridurre le emissioni di CO2 del 60% entro il 2030… -

Ultime Notizie dalla rete : Emissioni Parlamento

può essere ridotta se governo e parlamento decideranno tempestivamente di rifinanziare lo stanziamento degli incentivi alla rottamazione per vetture con emissioni comprese tra 91 e 110 g/km“.Il Parlamento chiede che tutti i Paesi UE diventino climaticamente neutri entro il 2050 e vuole obiettivi ambiziosi per il 2030 e il 2040, in una votazione sulla Legge UE sul clima. Giovedì, il Parlam ...