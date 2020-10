Disabile violentata a Enna, arrestato operatore di 39 anni: incastrato dal dna (Di giovedì 8 ottobre 2020) ROMA – C’e’ un fermato per la violenza sessuale subita da una donna che era stata ricoverata all’Oasi di Troina, istituto per la cura delle disabilita’ mentali in provincia di Enna. Si tratta di un 39enne, L.A., operatore sociosanitario dipendente della struttura di Troina da due anni, che e’ accusato di violenza sessuale aggravata. Leggi su dire (Di giovedì 8 ottobre 2020) ROMA – C’e’ un fermato per la violenza sessuale subita da una donna che era stata ricoverata all’Oasi di Troina, istituto per la cura delle disabilita’ mentali in provincia di Enna. Si tratta di un 39enne, L.A., operatore sociosanitario dipendente della struttura di Troina da due anni, che e’ accusato di violenza sessuale aggravata.

