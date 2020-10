Coronavirus, Conte ammonisce: “Attenti anche in famiglia” (Di giovedì 8 ottobre 2020) Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte ha invitato a prestare attenzione anche in famiglia a non esporsi ad inutili rischi che possano comprometterne la salute fisica. Conte (Gettyimages)Giuseppe Conte, Presidente del Consiglio, ha invitato tutti gli italiani a prestare attenzione a non esporsi ad inutili rischi che possano causare il contagio del Covid19. Quindi seguire le ultime regolamentazioni, che impongono l’utilizzo della mascherina anche all’aperto, tranne per i bambini sotto i sette anni e per chi pratica attività motoria. Il Premier ha inoltre consigliato di stare attenti e prestare le dovute precauzioni del caso anche in famiglia. Proprio li, spesso non si teme di essere contagiati, ed invece anche in quel caso ... Leggi su chenews (Di giovedì 8 ottobre 2020) Il Presidente del Consiglio, Giuseppeha invitato a prestare attenzionein famiglia a non esporsi ad inutili rischi che possano comprometterne la salute fisica.(Gettyimages)Giuseppe, Presidente del Consiglio, ha invitato tutti gli italiani a prestare attenzione a non esporsi ad inutili rischi che possano causare il contagio del Covid19. Quindi seguire le ultime regolamentazioni, che impongono l’utilizzo della mascherinaall’aperto, tranne per i bambini sotto i sette anni e per chi pratica attività motoria. Il Premier ha inoltre consigliato di stare attenti e prestare le dovute precauzioni del casoin famiglia. Proprio li, spesso non si teme di essere contagiati, ed invecein quel caso ...

