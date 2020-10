Ciao Darwin, "televisione trash?". Lo sfogo di Paolo Bonolis: come zittisce i detrattori (Di giovedì 8 ottobre 2020) Si toglie dei sassolini dalle scarpe, Paolo Bonolis. Lo fa ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, su Rai 1, dove il conduttore Mediaset si è sbottonato sulla sua carriera e sulla sua vita privata. E, in particolare, si è difeso dalle accuse di fare una televisione trash, soprattutto con Ciao Darwin, programma spesso criticato per la sua volgarità e sfacciataggine. "Non è un prodotto trash, ma racconta il trash", ha puntualizzato Bonolis. "Racconta quello che viviamo tutti quanti noi facendo finta che sia una realtà comprensibile", ha rimarcato. E ancora, ha aggiunto: "Alcuni prodotti che ho fatto non sono trash, ma sono privi di ipocrisia", ha concluso con orgoglio. ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 ottobre 2020) Si toglie dei sassolini dalle scarpe,. Lo fa ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, su Rai 1, dove il conduttore Mediaset si è sbottonato sulla sua carriera e sulla sua vita privata. E, in particolare, si è difeso dalle accuse di fare una, soprattutto con, programma spesso criticato per la sua volgarità e sfacciataggine. "Non è un prodotto, ma racconta il", ha puntualizzato. "Racconta quello che viviamo tutti quanti noi facendo finta che sia una realtà comprensibile", ha rimarcato. E ancora, ha aggiunto: "Alcuni prodotti che ho fatto non sono, ma sono privi di ipocrisia", ha concluso con orgoglio. ...

06Airam : Durante questa lezione di storia delle religioni mi sento in una puntata di Ciao Darwin dove io sono il pubblico votante. - stefanna47 : RT @giorgiansa: Bonolis mi spiazza: 'Ciao Darwin non è un prodotto trash. Ciao Darwin racconta il trash'. Cioè? #oggièunaltrogiorno @seren… - marrovello : Dopo 7*3=16, arriva 'Fridum' di Aretha Franklin. Questa l'hanno presa in prestito da Ciao Darwin #dealwithit - MassimoColucc13 : RT @NoemiBlonde: Ragazzi come promesso il 5 aprile andrà in onda su Canale 5 la puntata di ciao Darwin insieme a me non perdetela https://t… - giorgiansa : Bonolis mi spiazza: 'Ciao Darwin non è un prodotto trash. Ciao Darwin racconta il trash'. Cioè?… -

