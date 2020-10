Bimba muore intrappolata nell’auto, il padre si è rifiutato di rompere il finestrino (Di giovedì 8 ottobre 2020) Bimba muore intrappolata nell’auto, il padre si è rifiutato di rompere il finestrino, a causa del costo di una eventuale riparazione. La macchina nella quale la piccola è rimasta chiusa è stata parcheggiata sotto al sole rovente per almeno un’ora. L’uomo ha dichiarato che non avrebbe avuto i soldi per riparare al danno eventualmente arrecato … L'articolo Bimba muore intrappolata nell’auto, il padre si è rifiutato di rompere il finestrino è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 8 ottobre 2020)nell’auto, ilsi èdiil, a causa del costo di una eventuale riparazione. La macchina nella quale la piccola è rimasta chiusa è stata parcheggiata sotto al sole rovente per almeno un’ora. L’uomo ha dichiarato che non avrebbe avuto i soldi per riparare al danno eventualmente arrecato … L'articolonell’auto, ilsi èdiilè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Se23rex : Usa: violentata in casa dal padre, muore bimba di 10 mesi – Imola Oggi Maledetti pedofili!!!! La pena di morte sul… - Fratzen13 : RT @ImolaOggi: ??Usa: violentata in casa dal padre, muore bimba di 10 mesi - Ernesto29296958 : RT @ImolaOggi: ??Usa: violentata in casa dal padre, muore bimba di 10 mesi - bisagnino : Usa: violentata in casa dal padre, muore bimba di 10 mesi - arquer12 : RT @ImolaOggi: ??Usa: violentata in casa dal padre, muore bimba di 10 mesi -