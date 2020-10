Vaccini, flop Lombardia: ora li paga più del triplo (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Prezzi dei Vaccini alle stelle, gare deserte e dosi non più disponibili. In Lombardia piove sul bagnato. Come se non bastasse la pessima gestione degli scorsi mesi infatti, la sanità... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Prezzi deialle stelle, gare deserte e dosi non più disponibili. Inpiove sul bagnato. Come se non bastasse la pessima gestione degli scorsi mesi infatti, la sanità...

ilmessaggeroit : Vaccini, flop Lombardia: ora li paga più del triplo - fflaccomio : RT @MarcoGranelliMI: Vergognoso. Vaccini anti influenza, la Regione ci riprova: decima gara in extremis: arrivano altre 500 mila dosi dopo… - ADM_assdemxmi : RT @MarcoGranelliMI: Vergognoso. Vaccini anti influenza, la Regione ci riprova: decima gara in extremis: arrivano altre 500 mila dosi dopo… - RobRe62 : RT @MarcoGranelliMI: Vergognoso. Vaccini anti influenza, la Regione ci riprova: decima gara in extremis: arrivano altre 500 mila dosi dopo… - massidanu : RT @MarcoGranelliMI: Vergognoso. Vaccini anti influenza, la Regione ci riprova: decima gara in extremis: arrivano altre 500 mila dosi dopo… -