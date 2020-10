Tasse, in arrivo dall’Ue una nuova stangata: ecco dove colpirà. Baldassarre: “Votata da Pd e M5S” (Di mercoledì 7 ottobre 2020) “L’Ue si conferma il primo nemico delle tasche dei cittadini. In una direttiva sulla Politica Commerciale Comune, che nulla aveva a che fare con questioni fiscali, la maggioranza ha inserito un articolo che impone l’ennesimo fardello sulle spalle dei lavoratori”. A denunciarlo è l’europarlamentare della Lega, Simona Baldassarre, illustrando le nuove Tasse che arriveranno grazie a questa mossa dell’Ue. ecco dove colpiranno le nuove Tasse Ue “Al paragrafo 68 si prevede che la Commissione e il Consiglio Ue abbiano il potere di imporre nuove Tasse per il finanziamento delle cosiddette ‘risorse proprie’. Particolarmente vessatorie – spiega l’eurodeputata – saranno la tassa sulle emissioni di carbonio, che ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 7 ottobre 2020) “L’Ue si conferma il primo nemico delle tasche dei cittadini. In una direttiva sulla Politica Commerciale Comune, che nulla aveva a che fare con questioni fiscali, la maggioranza ha inserito un articolo che impone l’ennesimo fardello sulle spalle dei lavoratori”. A denunciarlo è l’europarlamentare della Lega, Simona, illustrando le nuoveche arriveranno grazie a questa mossa dell’Ue.colpiranno le nuoveUe “Al paragrafo 68 si prevede che la Commissione e il Consiglio Ue abbiano il potere di imporre nuoveper il finanziamento delle cosiddette ‘risorse proprie’. Particolarmente vessatorie – spiega l’eurodeputata – saranno la tassa sulle emissioni di carbonio, che ...

LukyMe90 : RT @LaVeritaWeb: Il governo finora ha mantenuto l'occupazione grazie al divieto di licenziare e ai sussidi. Però il prossimo anno stanzierà… - Gabisbetter1 : Ottimo. Cosi questa repubblica delle banane fallisce prima e si resetta tutto #GovernodellaVergogna - VedeleAngela : RT @Filippob8: Ottima soluzione per rilanciare il paese. Italia. In arrivo nove milioni di cartelle esattoriali. Giù tasse da orbi. https:… - Filippob8 : Ottima soluzione per rilanciare il paese. Italia. In arrivo nove milioni di cartelle esattoriali. Giù tasse da orbi… - Efisio31251859 : RT @LaVeritaWeb: Il governo finora ha mantenuto l'occupazione grazie al divieto di licenziare e ai sussidi. Però il prossimo anno stanzierà… -

Ultime Notizie dalla rete : Tasse arrivo Tasse dei frontalieri Stangata in arrivo sui nuovi contratti La Provincia di Lecco IMU triplica sui negozi sfitti? È in arrivo la stangata

A seguito del disegno di legge sulla rigenerazione urbana, l'IMU è a rischio stangata sui negozi sfitti. Ecco òe novità sulla stangata Imu negozi.

Ricchi sempre più ricchi grazie alla crisi del coronavirus

Secondo Ubs e PwC il patrimonio dei 2.189 miliardari è cresciuto del 27,5% nei quattro mesi alla fine di luglio. Il più ricco? Sempre Bezos di Amazon.

A seguito del disegno di legge sulla rigenerazione urbana, l'IMU è a rischio stangata sui negozi sfitti. Ecco òe novità sulla stangata Imu negozi.Secondo Ubs e PwC il patrimonio dei 2.189 miliardari è cresciuto del 27,5% nei quattro mesi alla fine di luglio. Il più ricco? Sempre Bezos di Amazon.