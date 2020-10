Bimbo di 10 mesi muore dopo aver inghiottito una ventosa: la vicina infermiera prova a salvarlo, ma la corsa all’ospedale non basta (Di mercoledì 7 ottobre 2020) La magistratura ha aperto un’inchiesta sulla morte di un bambino di 10 mesi che ha ingerito una ventosa, parte di un giocattolo. E’ stata la Gazzetta del Sud a raccontare la storia che ha gettato nel dramma una famiglia di Villafranca Tirrena, in provincia di Messina. Da quanto ricostruito finora la madre del Bimbo si stava apprestando a cambiare l’indumento intimo al figlio, quando il bambino ha preso tra le mani una ventosa, appartenente ad una clessidra giocattolo. L’oggetto è rimasto incastrato in gola. Una vicina di casa, infermiera di professione, è riuscita a levare la ventosa dalla gola, ma solo dopo qualche minuto. Il bambino è stato quindi trasportato dagli operatori del 118 in ambulanza al ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 7 ottobre 2020) La magistratura ha aperto un’inchiesta sulla morte di un bambino di 10che ha ingerito una, parte di un giocattolo. E’ stata la Gazzetta del Sud a raccontare la storia che ha gettato nel dramma una famiglia di Villafranca Tirrena, in provincia di Messina. Da quanto ricostruito finora la madre delsi stava apprestando a cambiare l’indumento intimo al figlio, quando il bambino ha preso tra le mani una, appartenente ad una clessidra giocattolo. L’oggetto è rimasto incastrato in gola. Unadi casa,di professione, è riuscita a levare ladalla gola, ma soloqualche minuto. Il bambino è stato quindi trasportato dagli operatori del 118 in ambulanza al ...

