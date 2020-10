Anche i vigili urbani dell'Ugl in piazza contro le mascherine obbligatorie (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Anche il sindacato Ugl della polizia locale di Roma Capitale parteciperà alla marcia di protesta contro l'obbligo delle mascherine negli spazi aperti, in programma sabato a piazza San Giovanni, nella Capitale. La manifestazione è quella alla quale ha dato il suo appoggio Anche l'attore, Enrico Montesano. A darne notizia, il coordinatore Romano Marco Milani ed il segretario Provinciale Sergio Fabrizi. «Siamo stati i primi, come Sindacato Polizia Locale Ugl nel Marzo scorso, a mettere da parte il nostro stesso istinto di conservazione e sospendere ogni tipo di rivendicazione sindacale fino alla fine dello stato d'emergenza. Allora non si sapeva molto del Covid-19 e il virus ci veniva presentato potenzialmente pericoloso come ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 7 ottobre 2020)il sindacato Ugla polizia locale di Roma Capitale parteciperà alla marcia di protestal'obbligonegli spazi aperti, in programma sabato aSan Giovanni, nella Capitale. La manifestazione è quella alla quale ha dato il suo appoggiol'attore, Enrico Montesano. A darne notizia, il coordinatore Romano Marco Milani ed il segretario Provinciale Sergio Fabrizi. «Siamo stati i primi, come Sindacato Polizia Locale Ugl nel Marzo scorso, a mettere da parte il nostro stesso istinto di conservazione e sospendere ogni tipo di rivendicazione sindacale fino alla fineo stato d'emergenza. Allora non si sapeva molto del Covid-19 e il virus ci veniva presentato potenzialmente pericoloso come ...

Anche il sindacato Ugl della polizia locale di Roma Capitale parteciperà alla marcia di protesta contro l’obbligo delle mascherine negli spazi aperti, in programma sabato a piazza San Giovanni, nella ...

Anche il sindacato Ugl della polizia locale di Roma Capitale parteciperà alla marcia di protesta contro l'obbligo delle mascherine negli spazi aperti, in programma sabato a piazza San Giovanni, nella ...