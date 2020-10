Acrobazie in velocità | sui social spopola la ' Longboard dancing'

(Di mercoled√¨ 7 ottobre 2020)in;, passi di danza sulla tavola. E' il '' , la nuova moda chetra i. Come si può vedere dai tanti video diffusi in rete, si sale sul, una ...

Ultime Notizie dalla rete : Acrobazie velocità

TGCOM

Acrobazie in velocità, passi di danza sulla tavola. E' il "Longboard dancing", la nuova moda che spopola tra i social. Come si può vedere dai tanti video diffusi in rete, si sale sul longboard, una va ...Il nuovo video di Thibaut Nogues è un concentrato di italianità e prodezze in moto, con tanto di fuga da una Superveloce ...