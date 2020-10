Quando William, dopo la morte di Diana, non si prese cura di Harry (e iniziò a farlo bere) (Di martedì 6 ottobre 2020) Un nuovo scandalo si sta abbattendo sulla royal family britannica. Colpa dell’ultimo libro di Rober Lacey, in uscita a metà ottobre, di cui da giorni ormai stanno circolando alcuni estratti che non prometterebbero nulla di buono, specie nell’ambito della frattura tra William ed Harry e della cosiddetta Megxit, che ha portato il secondogenito di Carlo e Diana all’addio alla famiglia. Leggi su vanityfair (Di martedì 6 ottobre 2020) Un nuovo scandalo si sta abbattendo sulla royal family britannica. Colpa dell’ultimo libro di Rober Lacey, in uscita a metà ottobre, di cui da giorni ormai stanno circolando alcuni estratti che non prometterebbero nulla di buono, specie nell’ambito della frattura tra William ed Harry e della cosiddetta Megxit, che ha portato il secondogenito di Carlo e Diana all’addio alla famiglia.

buffy_29 : Noi come il mare siamo sempre governati dalla luna. È tutta colpa della luna, quando si avvicina troppo alla terra… - skateryder : @skaterivory sembra che il padre di william sia subito andato a casa della madre quando ha saputo della vostra fuga… - skateryder : @skaterivory quando 3 giorni fa si è alzato e ha visto che non c'eri non ha fatto più di tanto. ma quando è venuto… - serenel14278447 : @giuseppenotarn1 @RIndrio @lorie_ra @AerariumL @GPiziarte @cinziasecchi @marinapiva67 @Mayflower014 12/moltissime p… -

Ultime Notizie dalla rete : Quando William Quando William, dopo la morte di Diana, non si prese cura di Harry (e iniziò a farlo bere) Vanity Fair.it Harry e Meghan: ecco come William si è opposto al loro matrimonio

Meghan e Harry ultime notizie: chi voleva fermare il loro matrimonio? Alcuni nuovi retroscena sui rapporti all'interno della Famiglia Reale inglese ci portano a capire meglio la "faida" tra i Duchi di ...

Da quanto sei diventata mamma sono spariti tutti? C'è un motivo scientifico

La solitudine riguarda anche i neo genitori e lo provano diverse ricerche scientifiche condotte da alcune testate giornalistiche come il britannico Atlantic, dove su un campione di 2000 persone circa ...

Meghan e Harry ultime notizie: chi voleva fermare il loro matrimonio? Alcuni nuovi retroscena sui rapporti all'interno della Famiglia Reale inglese ci portano a capire meglio la "faida" tra i Duchi di ...La solitudine riguarda anche i neo genitori e lo provano diverse ricerche scientifiche condotte da alcune testate giornalistiche come il britannico Atlantic, dove su un campione di 2000 persone circa ...