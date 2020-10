Paddy Considine sarà Viserys Targaryen nella serie prequel di Game of Thrones (Di martedì 6 ottobre 2020) (Foto: Getty Images)Dopo la conclusione di Game of Thrones nel maggio 2019, l’attesa per i nuovi progetti Hbo legati al mondo creato da George R. R. Martin è molto alta. Se da un lato sappiamo che un’ipotetica serie prequel con Naomi Watts – dal probabile titolo The Long Night – è stata bocciata, dall’altro c’è la certezza di un’altra produzione in arrivo. Si tratta di House of the Dragon: ispirata al libro Fuoco e sangue, racconterà le origini della dinastia dei Targaryen, in particolare della Danza dei draghi, ovvero la guerra civile avvenuta 300 anni prima degli eventi che tutti abbiamo visto. In queste ore è arrivata una prima importante notizia che riguarda il primo protagonista. È ... Leggi su wired (Di martedì 6 ottobre 2020) (Foto: Getty Images)Dopo la conclusione diofnel maggio 2019, l’attesa per i nuovi progetti Hbo legati al mondo creato da George R. R. Martin è molto alta. Se da un lato sappiamo che un’ipoteticacon Naomi Watts – dal probabile titolo The Long Night – è stata bocciata, dall’altro c’è la certezza di un’altra produzione in arrivo. Si tratta di House of the Dragon: ispirata al libro Fuoco e sangue, racconterà le origini della dinastia dei, in particolare della Danza dei draghi, ovvero la guerra civile avvenuta 300 anni prima degli eventi che tutti abbiamo visto. In queste ore è arrivata una prima importante notizia che riguarda il primo protagonista. È ...

