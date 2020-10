Longhi sulla portaerei del Piccolo Teatro (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Finalmente ce l’ha fatta il cda del Piccolo Teatro di Milano a nominare il nuovo direttore, destinato a succedere a Sergio Escobar che per più di 20 anni aveva retto l’istituzione fondata da Giorgio Strehler e Paolo Grassi. Il prescelto è Claudio Longhi, finora direttore di Emilia Romagna Teatro (dove con quella sostituzione si riaprirà il balletto e la rincorsa degli aspiranti, in una regione dove dominus assoluto è il Pd con le sue fazioni). La votazione di ieri pomeriggio … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Finalmente ce l’ha fatta il cda deldi Milano a nominare il nuovo direttore, destinato a succedere a Sergio Escobar che per più di 20 anni aveva retto l’istituzione fondata da Giorgio Strehler e Paolo Grassi. Il prescelto è Claudio, finora direttore di Emilia Romagna(dove con quella sostituzione si riaprirà il balletto e la rincorsa degli aspiranti, in una regione dove dominus assoluto è il Pd con le sue fazioni). La votazione di ieri pomeriggio … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

