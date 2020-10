Kaspersky ha scoperto un altro malware che attacca il BIOS UEFI (Di martedì 6 ottobre 2020) È stato utilizzato per attaccare e derubare diplomatici e agenzie non governative. Kaspersky è riuscito a scoprirlo grazie ad una sua tecnologia proprietaria Kaspersky, nota azienda produttrice di software di sicurezza per PC e dispositivi mobile, ha annunciato di aver scoperto un secondo malware in grado di attaccare il contenuto del firmware conservato nella scheda madre e di modificare il comportamento del BIOS UEFI (Unified Extensible Firmware Interface). Kaspersky e l’indagine che va avanti da più di un anno Le indagini condotte da Kaspersky hanno sottolineato come il malware in questione, nominato MosaicRegressor e appartenente alla famiglia dei bootkit firmware per la ... Leggi su tuttotek (Di martedì 6 ottobre 2020) È stato utilizzato perre e derubare diplomatici e agenzie non governative.è riuscito a scoprirlo grazie ad una sua tecnologia proprietaria, nota azienda produttrice di software di sicurezza per PC e dispositivi mobile, ha annunciato di averun secondoin grado dire il contenuto del firmware conservato nella scheda madre e di modificare il comportamento del(Unified Extensible Firmware Interface).e l’indagine che va avanti da più di un anno Le indagini condotte dahanno sottolineato come ilin questione, nominato MosaicRegressor e appartenente alla famiglia dei bootkit firmware per la ...

