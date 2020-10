Germania-Turchia amichevole | 7 ottobre 20 | 45 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di martedì 6 ottobre 2020) Colonia ha oltre un milione di abitanti e come sappiamo la comunità turca da quelle parti è molto numerosa, specie verso Keupstrasse. Questa dunque potrebbe essere un’molto particolare e noi italiani possiamo capirlo molto bene. In ogni caso, non si gioca da un bel po’: ecco tutti i precedenti. Entrambe le nazinali scenderanno i … InfoBetting: Scommesse Sportive e