Franceska Pepe dopo eliminazione al GF | parole forti | “Troppo frustrante”

Leggi su gossipetv

(Di martedì 6 ottobre 2020)è la seconda eliminata del Grande Fratello Vip 5. Nella serata di ieri ha perso al televoto contro Tommaso Zorzi, Andrea Zelletta e Adua Del Vesco. La percentuale di voto l’ha vista poco distante dall’attrice. Ed ecco che in queste ore l’ormai ex gieffina torna sui social e non appare per nulla triste, … L'articoloal GF,: “Troppo frustrante” proviene da Gossip e Tv.