Duplice omicidio a Lecce | il cappellano del carcere | “Antonio troverà se stesso”

(Di martedì 6 ottobre 2020) BARI – “Vedere un ragazzino chiuso in una cella spoglia, nuda fa sempre un effetto strano. Sta vivendo una situazione drammatica: e’ in isolamento, solo. Ma quel deserto in cui e’ immerso lo aiuta a concentrarsi su se’ stesso e ad ascoltarsi. In fondo la cella concede uno spazio da cui non si puo’ fuggire e in cui incontri te stesso”. Don Sandro D’Elia, 53 anni di cui 30 con la tonaca, e’ il cappellano del carcere di Lecce e racconta cosi’ alla Dire l’incontro con Antonio De Marco, lo studente di 21 anni di Casarano che ha confessato di aver assassinato a Lecce, lo scorso 21 settembre, l’arbitro 33enne Daniele De Santis e la sua compagna, Eleonora Manta.