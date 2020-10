Arriva la modalità notturna anche sugli smartphone economici Android (Di martedì 6 ottobre 2020) (Foto: Google)La modalità notturna Arriva anche su Android Go, come annunciato ufficialmente da Google: una delle funzioni più apprezzate dell’algoritmo proprietario dedicato alla fotografia sarà quindi utilizzabile anche su smartphone dal costo attorno ai 100 euro, per impreziosire gli scatti in scarsa condizione di luce, anche con sensori di bassa qualità. Con un post sulla pagina Twitter ufficiale Arriva la conferma dello sbarco della modalità notturna proprietaria anche per i modelli che fanno parte del programma Android Go ovvero la distribuzione del sistema operativo in versione ridotta proprio per smartphone più semplici, con la ... Leggi su wired (Di martedì 6 ottobre 2020) (Foto: Google)La modalitàsuGo, come annunciato ufficialmente da Google: una delle funzioni più apprezzate dell’algoritmo proprietario dedicato alla fotografia sarà quindi utilizzabilesudal costo attorno ai 100 euro, per impreziosire gli scatti in scarsa condizione di luce,con sensori di bassa qualità. Con un post sulla pagina Twitter ufficialela conferma dello sbarco della modalitàproprietariaper i modelli che fanno parte del programmaGo ovvero la distribuzione del sistema operativo in versione ridotta proprio perpiù semplici, con la ...

