Ultime Notizie Roma del 05-10-2020 ore 15:10 (Di lunedì 5 ottobre 2020) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione lunedì 5 ottobre in studio Giuliano Ferrigno entra pesantemente anche nella vita delle istituzioni e convocate le commissioni esteri e bilancio dopo che sono stati trovati positivi il Sottosegretario agli esteri Merlo e la deputata del PD Lorenzin la commissione ha comunicato che hanno rivisto 159 persone dello staff del governo europeo mentre l’udienza della Corte Costituzionale fissata per il 6 ottobre è stata rinviata nuovo ruolo in attesa dell’esito dei tamponi dopo 4 contatti di lavoro intanto nuovo dpcm che sarà adottato domani mascherine obbligatorie anche all’aperto chiusure anticipate dei locali e feste private numero ridotto sono alcune delle misure previste no a nuovi lockdown ma servono controlli Turiddu il ministro dell’economia Gualtieri e potrebbe ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 5 ottobre 2020)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione lunedì 5 ottobre in studio Giuliano Ferrigno entra pesantemente anche nella vita delle istituzioni e convocate le commissioni esteri e bilancio dopo che sono stati trovati positivi il Sottosegretario agli esteri Merlo e la deputata del PD Lorenzin la commissione ha comunicato che hanno rivisto 159 persone dello staff del governo europeo mentre l’udienza della Corte Costituzionale fissata per il 6 ottobre è stata rinviata nuovo ruolo in attesa dell’esito dei tamponi dopo 4 contatti di lavoro intanto nuovo dpcm che sarà adottato domani mascherine obbligatorie anche all’aperto chiusure anticipate dei locali e feste private numero ridotto sono alcune delle misure previste no a nuovi lockdown ma servono controlli Turiddu il ministro dell’economia Gualtieri e potrebbe ...

Coronavirus, ultime notizie: Casa Bianca, Trump continua a migliorare. Stretta a Parigi: bar chiusi, ristoranti aperti con restrizioni. Von der Leyen in auto-isolamento. Lorenzin positiva

Comitato operativo Protezione Civile riattivato dopo che lo stesso era stato “disattivato” negli scorsi mesi: ecco di cosa si è discusso ...

Mercoledì i funerali di Agazzone e Ravetto, i due calciatori morti sulla A26

E' stata decisa la data dei funerali di Simonluca Agazzone e Matteo Ravetto, i due calciatori morti pochi giorni fa sull'autostrada A26 dopo l'impatto con due cinghiali. Entrambe le cerimonie si svolg ...

