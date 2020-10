Trump a raffica sui social “strilla” le ragioni per cui gli americani dovrebbero votare per lui (Di lunedì 5 ottobre 2020) C’è chi già lo sta facendo notare sui social: il profilo di Donald Trump sembra quasi essere stato hackerato o – comunque – in preda all’azione dei bot. Sulla bacheca dell’attuale presidente Usa, ricoverato in ospedale per coronavirus, sono comparsi una sequenza di tweet in caps lock, letteralmente degli strilli sul web per incitare a votare. Tra retweet e cuoricini, in questi minuti la bacheca Trump Twitter si sta riempiendo di reaction. LEGGI ANCHE >>> Leana Wen: «Se Trump fosse mio paziente, consiglierei valutazione psichiatrica» Trump “strilla” su Twitter e fa appello ai pro life Chi la netiquette – l’etichetta e la buona educazione su internet – la conosce, sa che scrivere in caps lock ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 5 ottobre 2020) C’è chi già lo sta facendo notare sui: il profilo di Donaldsembra quasi essere stato hackerato o – comunque – in preda all’azione dei bot. Sulla bacheca dell’attuale presidente Usa, ricoverato in ospedale per coronavirus, sono comparsi una sequenza di tweet in caps lock, letteralmente degli strilli sul web per incitare a. Tra retweet e cuoricini, in questi minuti la bachecaTwitter si sta riempiendo di reaction. LEGGI ANCHE >>> Leana Wen: «Sefosse mio paziente, consiglierei valutazione psichiatrica»“strilla” su Twitter e fa appello ai pro life Chi la netiquette – l’etichetta e la buona educazione su internet – la conosce, sa che scrivere in caps lock ...

ItalObserver : Voglia iddio che Trump la scampi, sennò chi ci salva a noi dalla raffica di fesserie complottiste che tireranno fuo… - Claudio_Caruana : RT @opificioprugna: Raffica d'insulti tra #Biden e #Trump nel primo scontro in tv. Si sono sparati subito il meglio che avevano da dare. (… - opificioprugna : Raffica d'insulti tra #Biden e #Trump nel primo scontro in tv. Si sono sparati subito il meglio che avevano da dare… - anna_volante : @MPSkino Chissà quando sapremo l'esito di queste elezioni. Prevedo ricorsi e controricorsi a raffica. Già Trump ha… - LucioMM1 : @kiirotokuroi @aspide_l @ricpuglisi la 69enne ex sarta che ha cresciuto 3 figli nel semirurale degli stati del cent… -

'Il Presidente Trump un guerriero. Ha passato ogni giorno degli ultimi tre anni e mezzo a combattere per il popolo americano. E’ un patriota e noi siamo orgogliosi di chiamarlo ‘il nostro Presidente’.

