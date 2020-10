Proroga versamenti, Ungdcec: “Accolta prima richiesta, ora le nostre proposte al tavolo del Mef” (Di lunedì 5 ottobre 2020) (Teleborsa) – “La Proroga dei versamenti per 105mila contribuenti al 30 ottobre e senza l’applicazione di sanzioni è una buona notizia. A qualcuno può sembrare un risultato di poco conto, ma per noi è un primo, importante passo avanti. Lo è perché significa che le proposte della categoria vengono finalmente ascoltate, lo è perché ci permette di avvicinarci nel migliore dei modi e con lo spirito giusto al tavolo del ministero dell’Economia e delle Finanze”. A commentare positivamente tale misura è Matteo De Lise, presidente dell’Unione nazionale giovani dottori commercialisti ed esperti contabili. “Oggi siamo costretti a ragionare a lungo termine. È come se dovessimo programmare la fiscalità di una ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 5 ottobre 2020) (Teleborsa) – “Ladeiper 105mila contribuenti al 30 ottobre e senza l’applicazione di sanzioni è una buona notizia. A qualcuno può sembrare un risultato di poco conto, ma per noi è un primo, importante passo avanti. Lo è perché significa che ledella categoria vengono finalmente ascoltate, lo è perché ci permette di avvicinarci nel migliore dei modi e con lo spirito giusto aldel ministero dell’Economia e delle Finanze”. A commentare positivamente tale misura è Matteo De Lise, presidente dell’Unione nazionale giovani dottori commercialisti ed esperti contabili. “Oggi siamo costretti a ragionare a lungo termine. È come se dovessimo programmare la fiscalità di una ...

